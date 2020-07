"Sukces Polski, rządu, premiera". Dworczyk o porozumieniu na szczycie UE

Zakończył się unijny szczyt poświęcony negocjacjom dot. budżetu i funduszu odbudowy po epidemii koronawirusa. Jak informują od wczesnych godzin porannych przedstawiciele władz UE oraz polscy politycy, udało się osiągnąć porozumienie.

– Szczyt UE ws. budżetu należy określić jako bardzo duży sukces Polski, rządu, a przede wszystkim premiera Mateusza Morawieckiego, który wywalczył historycznie największe środki unijne dla Polski. Jest to około 700 mld – podkreślił Dworczyk. – Po drugie udało się zablokować szkodliwy pomysł polegający na tym, że w sposób uznaniowy będzie można niektóre kraje blokować w dostępie do środków, używając bardzo nieprecyzyjnego argumentu praworządności. To udało się właśnie zablokować, ponadto wywalczyć bardzo duże środki – tłumaczył.

– W ostatniej chwili, można powiedzieć, rzutem na taśmę jeszcze premier wynegocjował duże środki dla regionów najbiedniejszych i myślę, że też dobrą, bardzo wymierną miarą skuteczności premiera jest fundusz odbudowy. Dlatego że tam toczyły się twarde negocjacje. Ten fundusz odbudowy został zmniejszony o 20 proc., ale w przypadku Polski tylko o 3 proc.. Więc to jest bardzo wymierny dowód na skuteczność premiera w negocjacjach – stwierdził Michał Dworczyk w Polskim Radiu 24.

