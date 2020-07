Szczyt w Brukseli. Osiągnięto porozumienie

"Deal!" ("Jest porozumienie" – tłum. red.) – napisał na Twitterze.

Charles Michel zaprezentował nowy pakiet negocjacyjny. Zakłada on budżet na poziomie 1,074 bln euro. Utrzymano również kwotę na fundusz odbudowy - 750 mld euro. Na granty przeznaczonych będzie 390 mld euro, to o 110 mld mniej, niż zakładano pierwotnie, kwota na pożyczki wzrosła z kolei z 250 do 360 mld euro.

– Po raz w europejskiej historii nasz budżet będzie w jasny sposób powiązany z naszymi klimatycznymi celami, po raz pierwszy poszanowanie dla praworządności jest decyzyjnym kryterium dla wydatków budżetowych – oświadczył Michel ogłaszając porozumienie ws. unijnych finansów.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która również wystąpiła na konferencji prasowej, powiedziała z kolei, że wartość porozumienia zawartego na szczycie UE w Brukseli to w sumie 1,8 bln euro. Jej zdaniem jest to „historyczny moment w Europie”.

Premier Morawiecki: Przełamaliśmy kryzysy

We wtorek po godzinie 6.00 odbyła się konferencja prasowa premierów Polski i Węgier.

– Wspólne działania Grupa Wyszehradzkiej doprowadziły do wielkiego sukcesu, który możemy teraz przedstawić – tłumaczył premier Morawiecki. – Dla Polski jest to ponad 124 mld euro, około 125 mld euro w bezpośrednich dotacjach. Te dotacje to razem z pożyczkami ponad 160 mld. Euro – dodał.

