"Bardzo poważne zarzuty". Ziobro o sprawie Sławomira Nowaka

Wiceszef MSZ o wynikach szczytu UE: Ultramaraton zakończony sukcesem

Mówi się, że te negocjacje to był wielki maraton, ale to był tak naprawdę ultramaraton. Ten szczyt był jedynie finiszem. Te negocjacje toczyły się bowiem od wielu, wielu miesięcy. Już w punkcie wyjścia do tych negocjacji udało nam się...