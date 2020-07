Wulgarnie skomentował wpis premiera. Takiej riposty się nie spodziewał

"Gdy stawką jest bezpieczeństwo i ludzkie życie - jesteście zawsze na miejscu. Od najmłodszego posterunkowego po doświadczonego inspektora. Pomagacie i chronicie, narażając własne zdrowie, często poświęcając na pracę czas dla rodzin i przyjaciół. To nie tylko zawód - to służba drugiemu. Przywdziewając ten granatowy mundur nie wiecie jeszcze, gdzie zaprowadzi Was ta droga pełna niebezpieczeństw. Jednak podejmujecie to wielkie wyzwanie służby Ojczyźnie i współobywatelom. I za to Wam, funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Polskiej Policji, cywilnym i mundurowym, w imieniu swoim i wszystkich Polaków, mówię dziś: DZIĘKUJĘ!" – napisał na Instagramie szef rządu.

Jeden z użytkowników tego portalu społecznościowego zamieścił w komantarzu obraźliwy skrót pod adresem policji. Nie obyło się bez reakcji premiera.

"Drogi Młody Człowieku - zanim napiszesz coś takiego zastanów się dwa razy, co by powiedziała Twoja mama, gdyby to zobaczyła. I policjant, który na pewno Ci kiedyś pomoże, gdy będziesz tego potrzebował" – napisał Mateusz Morawiecki. Odpowiedź ta chyba zawstydziła komentatora, gdyż zdecydował się usunąć swój wpis.

