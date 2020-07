"Jak można upaść tak nisko...". Sasin: "Gazeta Wyborcza" sięga dna!

Wojciech Czuchnowski pochwalił się na Twitterze, że wszedł bez pozwolenia do magazynu Poczty Polskiej i wyniósł z niego pudełko z 200 przesyłkami wyborczymi, które miały być wykorzystane przy wyborach korespondencyjnych 10 maja. W "Gazecie Wyborczej" ukazał się również artykuł na ten temat.

Sprawę skomentował na Twitterze minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk nie szczędził ostrych słów pod adresem dziennikarzy z gazety Adama Michnika.

"Po dziennikarzach Gazety Wyborczej można spodziewać się wiele, ale wejście w rolę rabusia?" – zaczął swój wpis Sasin. "Jak można upaść tak nisko by wynieść cudze mienie. A wszystko po to by wesprzeć swoje polityczne teorie" – dodał.

Minister zakończył swój wpis stwierdzeniem, że "'Gazeta Wyborcza' sięga dna".

