Minister środowiska: Będą wyższe kary za śmiecenie w lesie

Ministerstwo środowiska wraz z Lasami Państwowymi przedstawiło projekt zmian w prawie, które pozwolą skuteczniej walczyć z wandalami zaśmiecającymi lasy. Część z proponowanych zmian ma również odstraszać potencjalnych śmiecących. Projekt został dziś przedstawiony przez ministra Wosia na konferencji prasowej.

Najważniejszą z zaproponowanych zmian jest zaostrzenie kary grzywny, która będzie groziła złapanym na wyrzucaniu śmieci do lasu. Obecnie kwota ta wynosi 500 złotych. Po wprowadzeniu zmian będzie to już 5000 złotych.

Ponadto resort środowiska zapowiedział zwiększenie ilości fotopułapek w lasach do 10 000 do 2021 roku (obecnie liczba zainstalowanych urządzeń to 2000). Ministerstwo zamierza też bardziej energicznie walczyć z firmami, które pozbywają się odpadów gospodarczych w lasach.

Istotną zmianą będzie również możliwość ukarania sprawców wandalizmu poprzez nałożenie obowiązku posprzątania odpadów, które złapany pozostawił w lesie. Dodatkowo, będzie on musiał sprzątać las przez miesiąc w ramach prac społecznych.

Projekt zmian czeka teraz na rejestrację w wykazie pracy Rady Ministrów.