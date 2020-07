"Komisarz Ryba wraca do akcji!". Maciej Stuhr o stanie ojca

Przypomnijmy, że ojciec Macieja Stuhra, Jerzy Stuhr w nocy z 12 na 13 lipca trafił do Szpitala Uniwersyteckiego z udarem mózgu.

We wpisie, który pojawił się na Facebooku w środę rano, Maciej Stuhr dziękuje wszystkim, którzy pomogli jego rodzinie w ostatnich dniach.

Aktor przestrzega też, że w przypadku udaru mózgu, absolutnie kluczowe są pierwsze godziny i apeluje: "Jeśli niepokoi Was stan kogoś w Waszym otoczeniu, jeśli utrudniony jest kontakt, człowiek nagle inaczej reaguje, nie potrafi wyciągnąć ręki, wskazać czegoś palcem, dotknąć sobie czubka nosa - nie zastanawiacie się, wzywajcie karetkę. Nie dzwońcie po wujka Mietka, który jest lekarzem, nie wieźcie autem pacjenta do szpitala- dzwońcie na 112. To najlepszy rodzaj pomocy, który taki człowiek może otrzymać!".

"Jeszcze raz dziękujemy, także za wszystkie ciepłe słowa, które do nas nieustannie napływały! Serdecznie pozdrawiamy! Komisarz Ryba wraca do akcji!" – kończy swój wpis Stuhr.

Jak przypominają media, Jerzy Stuhr kilka lat temu przeszedł zawał serca. Dziewięć lat temu zmagał się z nowotworem krtani. Po wyzdrowieniu, sam zaangażował się we wsparcie dla pacjentów onkologicznych.