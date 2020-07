Morawiecki rozmawiał tylko z Kaczyńskim. Przecieki ze spotkania

Morawiecki przybył na spotkanie z Kaczyńskim do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Według "SE" była to jedna z najważniejszych i decydujących rozmów o rekonstrukcji rządu.

"Premier przyjechał do prezesa z konkretnymi propozycjami i zyskał akceptację Jarosława Kaczyńskiego. Chce m.in. zmniejszenia liczby wiceministrów i połączenia niektórych resortów, na co nie chcą się zgodzić Ziobro i Gowin. Potrzebna chyba będzie nowa umowa między koalicjantami" – przekazało "SE" źródło zbliżone do Nowogrodzkiej.

Dziennik ustalił nieoficjalnie, że jednym z kluczowych tematów rozmowy Morawieckiego z Kaczyńskim było odejście Łukasza Szumowskiego z resortu zdrowia. Na liście ewentualnych następców ministra mają być Stanisław Karczewski i Tomasz Latos.

Jak podaje "SE", Morawiecki namawia Szumowskiego, by pozostał w resorcie. Z kolei Kaczyński docenia pracę ministra zdrowia związaną z pandemią koronawirusa, ale nie mówi "nie" w sprawie ewentualnej wymiany szefa MZ.

Gazeta informuje, że z rządu mają odejść również minister finansów Tadeusz Kościński i szef MSZ Jacek Czaputowicz.