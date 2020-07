CBA walczy z karuzelami VAT. Kolejny zatrzymany

Szef GIS: Będę do tego przekonywał pana prezydenta

Prezydent Andrzej Duda do tej pory mógł mieć poczucie, że nie musi się szczepić na grypę, ale w tej chwili zrobi to prawdopodobnie dla innych. Będę go do tego przekonywał – powiedział w TVN24 Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny.