Czarzasty nie ma złudzeń: PiS odwojuje Senat

Nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość usilnie zabiega o zdobycie senackiej większości poprzez polityczne transfery. Według Czarzastego szanse na powodzenie tych działań są bardzo duże. Zdaniem polityka nie można mieć w tym względzie żadnych złudzeń.

– Na pewno układ sił w Senacie cywilizuje proces legislacyjny, jest możliwość prowadzenia konsultacji, debaty, ale nie miejmy złudzeń: PiS już się nauczył, że ma dodatkowy miesiąc, który po prostu musi uwzględnić, pisząc ustawy – stwierdził.

Dopytywany, czy rzeczywiście opozycja może stracić większość w Senacie, odparł: – Sądzę, że tak, że PiS odwojuje Senat.

Przyszłość należy do Lewicy

Przewodniczący SLD uważa, że ruch Rafała Trzaskowskiego nie ma przed sobą przyszłości. Ta, jego zdaniem, należy do Lewicy. To, że na kandydata KO w ostatnich wyborach prezydenckich głosowało ponad 10 mln ludzi, to efekt specyfiki wyborów na urząd głowy państwa. Większość, która poparła Trzaskowskiego, tak naprawdę głosowała przeciwko Dudzie.

Zdaniem polityka Lewicy, to jego formacja zagospodaruje w przyszłości elektorat KO i zostanie głównym politycznym przeciwnikiem PiS. Stanie się to jednakże pod warunkiem, że Lewica będzie w stanie przekonać do siebie młodych ludzi.

