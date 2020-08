Demonstracja przeciwko restrykcjom antysemicka? Ziemkiewicz: Goebbels by na to nie wpadł

"To dramat!". Prof. Simon: Nigdy nie damy sobie rady z epidemią

"Jestem w Kołobrzegu. To, co się tu dzieje to dramat! To brak szacunku dla innych i egoizm. Dopóki tak będzie, nigdy nie damy sobie rady z epidemią" – mówi profesor Krzysztof Simon w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".