"Nie spotkaliśmy się z tak zajadłym atakiem". Znani twórcy wspierają Jacka Komudę

"Dalian, będziesz ćwiartowany!" to opowiadanie autorstwa Jacka Komudy, piszącego także dla tygodnika "Do Rzeczy". Opowiadanie wywołało duże kontrowersje i stało się obiektem ostrej krytyki środowisk homoseksualnych. Opowiadania ukazało się w lipcowym numerze "Nowej Fantastyki". Jednak niedługo później redakcja wydała oświadczenie, w którym przeprasza za publikację utworu Komudy, odpowiadając na zarzuty o homofobiczny wydźwięk opowiadania. "Redakcja „Nowej Fantastyki” kategorycznie potępia wszelką dyskryminację na tle orientacji seksualnej, rasy, płci, wyznania, narodowości, etc. Szczególnie teraz, kiedy dzielenie społeczeństwa i nagonki na mniejszości stały się elementem brudnej walki politycznej, wyrażamy wobec takich poczynań sprzeciw. Nasi stali czytelnicy wiedzą, że na łamach pisma regularnie od lat ukazują się teksty polskich i zagranicznych autorów przedstawiające rozmaite mniejszości w pozytywnym świetle i przekazujące przesłanie tolerancji i wzajemnego szacunku. Ta intencja i dobra wola niezmiennie nam przyświecają" – wskazuje redakcja pisma.

Sam autor wskazuje: "Opowiadanie jest pastiszem sytuacji w obecnej Polsce. Jeśli ktoś przyjmuje je jednostronnie (...) to znaczy, że sam jest ideologicznie zmanipulowany”.

W odpowiedzi na te wydarzenia, grupa twórców wystosowała list otwarty. "Redakcja miesięcznika Nowa Fantastyka po brutalnej nagonce na opublikowane w piśmie opowiadania Jacka Komudy "Dalian, będziesz ćwiartowany" odcięła się od własnego autora. Redaktorzy nie tylko publicznie potępili utwór, który sami wcześniej zaakceptowali, ale złożyli również upokarzającą samokrytykę i zobowiązali się stosować w przyszłości do zasad poprawności politycznej" – czytamy.

"Literatura fantastyczna zawsze była literaturą wolności. Często przedstawiała niepokojące dystopijne wizje czy szargała świętości. Mimo to ani w latach schyłkowego PRL-u, ani w III RP nie spotkaliśmy się z tak zajadłym atakiem na pisarza, jak teraz w wypadku Jacka Komudy" – wskazują autorzy.

Wśród sygnatariuszy są m.in. Jacek Dukaj, Jacek Piekara, Andrzej Pilipiuk. Nie zabrakło także publicystów "Do Rzeczy" - Rafała Ziemkiewicza i Piotra Goćka.

