"Z pewnością będzie więcej przypadków". Rzecznik MZ zapowiada wzrost zachorowań

Ministerstwo Zdrowia w czwartek poinformowało o wykryciu 726 nowych przypadków koronawirusa – najwięcej od początku epidemii. Najwięcej przypadków zakażeń potwierdzono w województwach śląskim (137), małopolskim (118), mazowieckim (107) i w wielkopolskim (89).

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że w piątek na Śląsku "z pewnością będzie więcej przypadków". Wyjaśnił, że w czwartek nie podano jeszcze wszystkich przypadków z badań przesiewowych w kopalni Chwałowice i Bielszowice.

– To jest ok. 1600-1700 testów przesiewowych w tych dwóch miejscach, więc musimy się spodziewać, że jutro wynik ze Śląska może być w okolicach 200 przypadków. Liczymy, że do końca tygodnia zakończymy raportowanie przesiewów z kopalń, więc w przyszłym tygodniu pewnie na ten wynik będą jeszcze rzutować rodziny (górników) z kwarantanny – powiedział rzecznik.

Poinformował, że w najbliższych dniach powinno się zakończyć również raportowanie zakażeń z jednego z wielkopolskich zakładów drobiarskich.

– Ponownie podkreślam dość dużą odpowiedzialność kierownictwa tej firmy, które zdecydowało się na szybki przesiew i zamknięcie całego zakładu. Tak powinna wyglądać współpraca firm z inspekcją sanitarno-epidemiologiczną, z instytucjami państwa, by jak najszybciej testować i jak najszybciej zamykać ogniska – podkreślił.

Andrusiewicz powiedział, że badania przesiewowe będą przeprowadzone również w dużych zakładach pracy Małopolsce. – Musimy się liczyć, że pewnie pierwsze raporty z tych dużych przesiewów (...) pojawią się te przypadki w okolicach niedzieli – powiedział. Poinformował, że testowanych w tym regionie będzie ok. tysiąca pracowników dziennie.