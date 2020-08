Wiceszef MSZ apeluje do komisarz RE, aby nie wywierała presji na polskich sędziów

To mrożący sygnał dla wolności słowa i praw LGBT w Polsce – napisała komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović. Odniosła się w ten sposób do aresztowania na dwa miesiące aktywisty LGBT Michała Sz. Decyzją sądu, aktywista LGBT Michał Sz. vel Małgorzata "Margot" Sz. został aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Zatrzymany ta sama osoba, która była sprawcą profanacji figury Chrystusa.

Do sprawy postanowiła odnieść się za pośrednictwem mediów społecznościowych komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović. Wezwała Polskę do natychmiastowego uwolnienia mężczyzny. "Wzywam do natychmiastowego uwolnienia aktywistki LGBT Margot ze Stop Bzdurom zatrzymanej wczoraj za blokowanie furgonetki z przekazem nienawistnym wobec LGBT i umieszczanie tęczowych flag na pomnikach w Warszawie" – napisała. Mijatović zatrzymanie Michała Sz. określiła jako "mrożący sygnał dla wolności słowa i praw LGBT w Polsce".

"Decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego o pobicie i rozbój podjął niezawisły sąd, zgodnie z wieloletnią linią orzeczniczą w takich sprawach" – napisał w odpowiedzi wiceszef polskiej dyplomacji, apelując jednocześnie, aby komisarz nie wywierała presji na polskich sędziów.

