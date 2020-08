Jak reagować na prowokacje LGBT? Semka celnie punktuje Terlikowskiego

"Niedawno Tomek zachęcał PiS (i słusznie) do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Ale nie widział w tym zagrożenia rozpętania wojny światopoglądowej. Teraz w kontekście zadym wokół Margot - polemikę z lewicowymi ideologiami uważa za ostatnią rzecz, której "potrzebujemy".Trudno się połapać" – napisał Semka na Twitterze, do wpisu dołączając screeny dwóch tweetów Terlikowskiego: jednego dotyczącego wypowiedzenia Konwencji Stambulskiego, a drugiego związanego z zatrzymaniami po protestach środowiska LGBT na Krakowskim Przedmieściu.

Komentując wpis publicysty "Do Rzeczy", Terlikowski odpowiedział: "Widzisz Piotrze, wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej ma sens polityczny. Wywołanie zamieszek przez taka a nie inna formę aresztowania sensu nie ma. Jest działaniem przeciwskutecznym. Problem w tym, ze PiS zamiast konwencje wypowiedzieć, prze ku eskalacji zamieszek. Co ma to dać?".

"Ale gdyby PiS wypowiedział Konwencję Stambulskie to lewica zorganizowałaby takie same demonstracje i happeningi, w razie jakiejkolwiek akcji policji oskarżano by ją tak samo. Ciekawe,że tego nie zauważasz" – wskazał Piotr Semka w odpowiedzi.

Protesty i zatrzymania

Decyzją sądu, aktywista LGBT Michał Sz. vel Małgorzata "Margot" Sz. został aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Zatrzymany ta sama osoba, która była sprawcą profanacji figury Chrystusa.

Podczas piątkowych protestów aktywistów LGBT, sprzeciwiających się zatrzymaniu Michała Sz., zatrzymano 48 osób. Jak podała KSP, większość zatrzymanych została zwolniona.

Z kolei w sobotę na Placu Defilad przed Pałacem Kultury zorganizowano wiec solidarności z "Margot", aktywistą zatrzymanym za zatak na pracownika Fundacji Pro-Prawo do Życia oraz wszystkimi osobami nieheteronormatywnymi, które są w Polsce rzekomo prześladowane.

Protestujący mieli ze sobą tęczowe flagi i transparenty z hasłami takimi jak: "Chrońcie ludzi, nie pomniki", "I'm Human. Dobro zwycięży, jestem człowiekiem", "Jesteśmy z wami. #muremzastopbzdurom", "Miłość buduje, przemoc rujnuje". Demonstranci przypięli też flagę LGBT do pomników Mikołaja Kopernika i Adama Mickiewicza przed pałacem. Uczestnicy demonstracji po części z przemówieniami, tańczyli i śpiewali. Manifestacja odbyła się pod hasłem "Nigdy nie będziesz sama! Solidarnie przeciw queerfobii". Organizatorami byli Stop Bzurom, Koalicja Antyfaszystowska, Queer Four oraz Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.

