Immunitet dla osób LGBT? Giertych nie wytrzymał: Za moment będą oskarżać PO, Hołownię, a nawet Czarzastego

Decyzją sądu, aktywista LGBT Michał Sz. vel Małgorzata "Margot" Sz. został aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji.

Zatrzymany to również współsprawca profanacji figury Chrystusa. Przeciwko zatrzymaniu mężczyzny zorganizowano w piątek protesty, które zakończyły się zatrzymaniem kilkudziesięciu osób.

Immunitet dla LGBT?

"Jeszcze raz napiszę: Należy walczyć, by osoby #LGBT w Polsce posiadały imunitet, jaki mają np. posłowie. tak by byle policjant na ulicy niemógł zaaresztować osoby LGBT. To powinno być naszym celem, to trzeba wy móc na rządzących.Takie prawo na m się poprostu należy. #LGBTtoludzie" (pisownia oryginalna – red.) – napisała na Twitterze zwolenniczka ideologii LGBT.

Na jej wypowiedź w mocnych słowach zareagował Roman Giertych, który skrytykował takie żądania i stwierdził, że to "woda na młyny PiS".

"Mówiłem, że te środowiska będą za moment oskarżać PO, Hołownię, a nawet Czarzastego, że są homofobiczni, bo nie chcą się zgodzić na immunitet dla osób LGBT. Radykalizm zawsze eskaluje żądania. A wszystko to woda na młyny PiS" – ocenił.