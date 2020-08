Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy apelują do Łukaszenki. Mają trzy postulaty

Przywódcy wzywają władze Białorusi do:

1. Deeskalacji napięć i zaprzestania używania siły przeciwko obywatelom w trybie natychmiastowym. Wzywamy do zaniechania przemocy i poszanowania fundamentalnych wolności oraz praw człowieka i obywatela, łącznie z wolnością wypowiedzi, wolnością mediów, wolnością zgromadzeń oraz bezpieczeństwem dziennikarzy.

2. Natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych uczestników protestów politycznych oraz zaprzestania dalszych prześladowań.

3. Natychmiastowego zainicjowania dialogu z Narodem Białoruskim, wsłuchania się w głos obywateli oraz zagwarantowania im wolności wypowiedzi. Opierając się na doświadczeniu naszych społeczeństw oraz własnym, nawołujemy do organizacji narodowego okrągłego stołu pojednania, z udziałem przedstawicieli rządu i społeczeństwa obywatelskiego. Stanowiłoby to odpowiedni krok na drodze do rozpoczęcia autentycznego dialogu narodowego. Jesteśmy przekonani, że dialog jest zawsze najlepszą drogą do rozwoju społecznego, dyskusji na temat reform i przyszłości Białorusi.

"Jeżeli władze białoruskie spełnią te wymagania, drzwi do współpracy ze społecznością międzynarodową powinny pozostać otwarte. Izolacja nie jest drogą do dobrobytu i rozwoju żadnego narodu. Jesteśmy gotowi zaoferować nasze zaangażowanie mediacyjne w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania na Białorusi oraz wzmocnienia niezależności i suwerenności Białorusi" – czytamy.

Czytaj także:

Gadowski: Mam w nosie postanowienia bubkówCzytaj także:

"Rzecznik lewackiej ideologii". Wiceminister ocenił decyzję Bodnara