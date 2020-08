"Apelujemy do władz Białorusi...". Czaputowicz po spotkaniu z Pompeo

Sekretarz Stanu USA przybył dziś do Polski w celu podpisania umowy między rządami obu państw dotyczącej ściślejszej współpracy wojskowej. Mike Pompeo wziął również udział w dzisiejszych obchodach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zwieńczeniem jego wizyty w Warszawie było spotkanie z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Odbyło się ono w Łazienkach Królewskich.

Podczas konferencji po spotkaniu z Pompeo szef MSZ powiedział: "Apelujemy do władz Białorusi, żeby zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka, podjęły także dialog ze społeczeństwem". Czaputowicz dotał również, że "Polska niezmiennie stoi na stanowisku wsparcia dla suwerenności i niepodległości naszego wschodniego sąsiada – Białorusi".

Szef polskiej dyplomacji odniósł się także do podpisanej dziś umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi, którą określił jako "umową o historycznym znaczeniu". – Jest ona ukoronowaniem wysiłków zmierzających do zapewnienia naszej ojczyźnie bezpieczeństwa i warunków stabilnego rozwoju. Daje zielone światło do realizacji w praktyce nowej jakości trwałego i widocznego amerykańskiego zaangażowania militarnego w Polsce – wskazał.

Czytaj także:

Putin i Łukaszenka rozmawiali nt. sytuacji na Białorusi. Mówili o "siłach destrukcyjnych"