"Zabrakło tylko sierpa i młota". Kaleta pokazuje, jak wyglądała główna strona znanego portalu

Wczoraj przypadała 100. rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. W 1920 roku armia polska, dzięki śmiałemu kontratakowi znad Wieprza, rozbiła Armię Czerwoną nadciągającą nad Warszawę. Centralne uroczystości odbyły się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w obecności prezydenta Andrzej Dudy, sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo oraz przedstawicieli pozostałych władz państwowych.

Wydarzenia relacjonowały polskie media. Sebastian Kaleta zwrócił uwagę na to, jak w tym szczególnym dniu wyglądała strona główna Onetu. Opublikował zrzut ekranu, na którym widnieją takie artykuły jak: "'Tego, co wyprawiają Polacy nie da się opowiedzieć'. Lekarz Armii Czerwonej pisze z frontu poruszające listy do żony", "Ciemna strona zwycięstwa. Mówiono o "zdradzie" polskiej delegacji", czy "Prawda o losach sowieckich jeńców wojny 1920 r. Piekło za drutami".

"Zabrakło tylko sierpa i młota na tej głównej Onetu. Zagraniczne media w Polsce w praktyce. Plucie Polsce w twarz, w jej święto" – skomentował krotko, ale w mocnych słowach, polityk.

