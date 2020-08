Co z następcą Szumowskiego? Terlecki o decyzji premiera

O swojej rezygnacji Szumowski poinformował wczoraj podczas konferencji prasowej. W rozmowie z serwisem DoRzeczy.pl minister przyznał, że wraca do "wyuczonego zawodu". Co to oznacza? – Podjąłem decyzję, że wracam do Anina. Nadal będę pomagał ludziom. Będzie to trochę inna pomoc niż ta ze strony resortu zdrowia. Jednak to mój cel, moje powołanie – powiedział nam.

Prof. Szumowski skomentował też rzekome nieprawidłowości, do których miało dojść przy zamawianiu sprzętu ochronnego. – Wiele razy tłumaczyłem się z powodu rzeczy, które o mnie pisano. Szczególnie w kontekście zakupu maseczek. Jednak wszystko, co robiłem było podyktowane chęcią pomocy. W sytuacji, gdy nie mieliśmy środków ochrony osobistej robiliśmy wiele, aby je zdobyć. Zawsze legalnie. Będę to podkreślał za każdym razem – podsumował.



O okoliczności rezygnacji oraz następcę Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia dziennikarze pytali dzisiaj w Sejmie wicemarszałka, szefa klubu PiS – Ryszarda Terleckiego.

– Pan minister chyba wszystko wyjaśnił, swoje okoliczności i powody – stwierdził w odpowiedzi polityk. Dopytywany o nowego szefa resortu, Terlecki stwierdził: „Będzie lada chwila (następca – red.), spokojnie. To premier ogłosi”

Czytaj także:

Ujawnili zaniedbania ws. COVID-19. Resort zdrowia groził lekarzom