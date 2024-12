Wipler: Brudy na Trzaskowskiego i Nawrockiego są zbierane

W programie na antenie Polsatu News Wipler mówił o różnicach, jakie dzielą Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich i pozostałych polityków biorących udział w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego.

– Sławomir Mentzen jest w pracy, ma bardzo wypełniony dzień. Nie jest człowiekiem, który, gdy idzie kampania zacznie jeździć metrem, czytać książki w metrze, chodzić na bazarki, całować się z piekarzami i wykonywać wszystkie te teatralne gesty – powiedział.

Poseł przekonywał, że Konfederacja chce, aby polityka wyglądała inaczej, a debata toczyła się wokół możliwości przeprowadzenia "głębokiej i prawdziwej zmiany".

Haki na kandydatów

Wipler został zapytany o to, czy on jest autorem raportu na temat przeszłości kandydata PiS Karola Nawrockiego. Polityk zaprzeczył. Dodał, że część zawartych w tym rzekomym dokumencie tez jest krzywdząca dla prezesa IPN.

– To nie jest sposób, w którym Sławomir Mentzen i jego sztab chce prowadzić kampanię. Tego rodzaju brutalna wojna na brudy to metody działania i PO, i PiS. Obie strony wojujące, które od 19 lat niszczą politykę, rzucą na siebie tego rodzaju broń. My możemy w tym czasie spokojnie patrzeć, czekać i zajmować się poważnymi tematami. Brudy na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego są zbierane i będą sukcesywnie wyrzucane. Jedna i druga strona ma specjalistów od tego. My chcemy innej kampanii – stwierdził.

Polityk zaznaczył, że nie można wykluczyć, iż Konfederacja poprze Nawrockiego, jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów. Partia stawia jednak warunki.

– Chcemy jak najszybciej debaty Mentzen – Nawrocki. A po drugie, żeby Nawrocki obiecał, że jeśli nie wejdzie do drugiej tury, poprze Sławomira Mentzena – powiedział.

