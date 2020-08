Łukaszenko: W Grodnie już wywieszają polskie flagi! To niedopuszczalne

Dzisiaj białoruskie media pisały o kolejnej ofierze śmiertelnej protestów, które trwają od sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia. Jak podaje serwis TUT.by, 43-letni mężczyzna z Brześcia został postrzelony podczas protestów i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Tymczasem prezydent Łukaszenka – jak podaje agencja BiełTA i dziennikarze na Twitterze – zaatakował dzisiaj zachodnich przywódców, za próby wpływania na sytuację na Białorusi. Polityk zaapelował do liderów państw zachodnich aby zajęli m.in. zamieszkami w Stanach Zjednoczonych czy protestami "żółtych kamizelek".

– Władza białoruska nie jest sama, ma się na kim oprzeć. Jeśli ktoś myśli, że władza się przechyliła, zachwiała, to jest w błędzie. Nie drgniemy – mówił polityk podczas narady Rady Bezpieczeństwa z udziałem szefów władz regionalnych.

Łukaszenka mówił także o zdecydowanej reakcji z jaką spotkać ma się rzekome wywieszanie polskich flag na ulicach Grodna i protesty w tym mieście. – W Grodnie już polskie flagi wywieszają. To niedopuszczalne. I podobne rzeczy będą ucinane w sposób zdecydowany – stwierdził polityk.

Napięta sytuacja na Białorusi

Od 9 sierpnia w Mińsku i innych miastach Białorusi trwają protesty przeciwko prezydentowi kraju Aleksandrowi Łukaszence. Białorusini nie zgadzają się z wynikami wyborów, według których obecny prezydent utrzymał swój urząd.

Podczas ulicznych zamieszek doszło do strać z policjantami. Funkcjonariusze brutalnie tłumili protesty. Aresztowano kilka tysięcy osób. Oficjalnie potwierdzono także śmierć 5 osób. Kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska została zmuszona do ucieczki na Litwę, skąd, pomimo początkowego apelu (zdaniem wielu komentatorów – wymuszonego przez KGB) o zaprzestanie protestów, w przesyłanych do mediów materiałach wideo wzywa Białorusinów do dalszego stawiania oporu.

