Znamy nazwiska nowych ministrów zdrowia i spraw zagranicznych. Premier ogłosił decyzję

Premier rozpoczął swoją konferencję od podziękowań złożonym odchodzącym z rządu ministrów. – Ostatnie miesiące przyniosły światu, Europie, Polsce bardzo dużo napięć i problemów. Od spraw związanych z koronawirusem po ostatnie przesilenia i protesty na Białorusi przez inne czynniki, które wpływają na nasz los i na działania naszego rządu – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Chcemy bardzo podziękować dwóm osobom, które przyczyniły się do tego, że sprawy związane z ochroną zdrowia i ze sprawami zagranicznymi były w dobrych rękach – ministrówi Szumowskiemu i ministrowi Czaputowiczowi. Chcę podziękować ministrom za ich wysiłki, wielkie zaangażowanie i, że potrafili przebudować swoje resorty tak, że działały wyraźnie sprawniej i realizowały swoje cele – mówił premier, po czym poinformował kto zastąpi ich w rządzie.

Nowy szef MSZ

Zbigniew Rau jest obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości oraz szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2015-2019 był wojewodą łódzkim.

Nowy szef MSZ jest profesorem nauk prawnych, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. W przeszłości był stypendystą i wykładowcą uczelni w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA i Australii.

O tym, że prof. Rau ma największe szanse zastąpić Jacka Czaputowicza jako pierwszy poinformował tygodnik "Do Rzeczy".

Nowy minister zdrowia

Adam Niedzielski jest ekonomistą i menedżerem, specjalizującym się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. W latach 2016–2018 był dyrektorem generalnym Ministerstwa Finansów, członkiem rady nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne oraz członkiem rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany w rządzie

Przypomnijmy, że w czwartek rano Jacek Czaputowicz złożył na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Dymisja została przyjęta. W zamieszczonym popołudniu wpisie Mateusz Morawiecki podziękował byłemu już szefowi polskiej dyplomacji za pracęw rządzie.

Premier napisał, że Jacek Czaputowicz to człowiek wielkiej klasy i wspaniały profesjonalista. "Jego wiedza i umiejętność poruszania się w zawiłych meandrach światowej dyplomacji przyczyniły się do wzmocnienia pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej i wielu sukcesów na tym polu" – wskazał. Dziękując Czaputowiczowi za ostatnie lata kierowania Ministerstwem Spraw Zagranicznych Morawiecki życzył mu "kolejnych sukcesów na drodze zawodowej". "Jestem pewien, że doświadczenie profesora Czaputowicza jeszcze nie raz przysłuży się Polsce" – podkreślił.

Rezygnacja szefa MSZ nie była jednak jedyną zmianą w rządzie w tym tygodniu. We wtorek do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzień wcześniej z tego resortu odszedł wiceminister Janusz Cieszyński. We wtorek zrezygnowała także wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.