"Wszystkie ręce na pokład!". Nowy minister zdrowia o swojej nominacji

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Łukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia zastąpi szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.

"To wielki kredyt zaufania i ogromna odpowiedzialność. Dziękuję Panu Premierowi ale również wszystkim, którzy nie szczędzili dziś ciepłych słów. Obiecuje ze swojej strony otwartość, współpracę i determinację ale pandemie pokonamy tylko razem. Wszystkie ręce na pokład!" – napisał na Twitterze.

Adam Niedzielski jest ekonomistą i menedżerem, specjalizującym się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. W latach 2016–2018 był dyrektorem generalnym Ministerstwa Finansów, członkiem rady nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne oraz członkiem rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany w rządzie

Przypomnijmy, że w czwartek rano Jacek Czaputowicz złożył na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Dymisja została przyjęta. Rezygnacja szefa MSZ nie była jednak jedyną zmianą w rządzie w tym tygodniu. We wtorek do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzień wcześniej z tego resortu odszedł wiceminister Janusz Cieszyński. We wtorek zrezygnowała także wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Czytaj także:

"Doskonały fachowiec". Prof. Simon o nowym ministrze zdrowiaCzytaj także:

"Musiałem ukazywać pokerową twarz". Szumowski zdradza kulisy dymisji