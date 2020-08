Za co odwołano łódzkiego kuratora oświaty? MEN zabiera głos

W sobotę późnym wieczorem w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o odwołaniu ze stanowiska łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. Informację potwierdziła rzecznik MEN Anna Ostrowska.

Burza związana z Wierzchowskim dotyczy wypowiedzi łódzkiego kuratora oświaty na temat działań środowisk LGBT. Wierzchowski w czwartek był gościem programu „Rozmowy niedokończone”. Kurator mówił o przygotowaniu szkół do zdalnego nauczania i powrocie dzieci do klas. W trakcie programu Wierzchowski stwierdził: „Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa”.

Między innymi w związku z tą wypowiedzią, niektórzy posłowie zwrócili się do szefa MEN o odwołanie kuratora z pełnionej funkcji.

Powód dymisji kuratora

W piątek Wierzchowski został odwołany, ale jak zapewnia MEN i wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński nie miało to żadnego związku z wypowiedziami kuratora oświaty dla mediów.

"Na początku ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy wniosek od wojewody łódzkiego o odwołanie łódzkiego kuratora oświaty. Minister edukacji Dariusz Piontkowski odniósł się do tego wniosku pozytywnie, po dogłębnej analizie dotychczasowej działalności łódzkiego kuratora oświaty" – informuje resort edukacji na Twitterze.

Bocheński tłumaczy natomiast w mediach społecznościowych, że z wnioskiem o odwołanie Wierzchowskiego wystąpił w piątek 14 sierpnia i była to "decyzja wielokrotnie konsultowana i omawiana wcześniej z Ministrem Edukacji".

"Podyktowana (decyzja - red.) głęboką analizą sytuacji w łódzkiej oświacie i nie miała żadnego związku z jego medialnymi wypowiedziami" – zapewnia wojewoda łódzki i w kolejnym wpisie dziękuje Wierzchowskiemu za dotychczasową współpracę.

