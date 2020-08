"Będziemy przychodzić tutaj każdego 23. każdego miesiąca". Hołownia chce rozliczać rządzących

– Po pierwsze koronatelefon, aby pomóc nam szybko i sprawnie uzyskać informacje co do procedur, którym podlegamy, po drugie otwarcie drzwi do szpitali tym, którzy chorują na inne choroby niż COVID i potrzebują szybko uzyskać pomoc, a to poprzez wprowadzenie do Polski szybkich testów, które dostępne są dla innych rządów, innych krajów świata – mówił Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej.

– Po trzecie jasne procedury i zwalnianie ludzi bezobjawowych z kwarantanny. Po czwarte wreszcie, już ostatnie, doprowadzenie do sytuacji, w której zwiększy się w Polsce radykalnie wyszczepialność na grypę – podkreślał.

Były kandydat na prezydenta zapowiedział również, że będzie rozliczał rządzących z działań podejmowanych w związku z pandemią.

– Nie ma nic ważniejszego dzisiaj niż zdrowie i życie obywateli. Będziemy przychodzić tutaj każdego 23. każdego miesiąca i dopóki nie ustanie epidemia przypominać o tym, pokazywać to, rozliczać rządzących, zwracać uwagę, pytać co zostało zrobione i pokazywać to, co może zostać zrobione, żeby uratować nas i naszych bliskich – zapowiedział.

