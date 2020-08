"Chcę tutaj zainicjować pewną akcję". Morawiecki o projekcie budowania masztów z polskimi flagami

W ramach projektu "Pod biało-czerwoną" rząd sfinansuje zakup masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do akcji. O zainicjowaniu tego programu mówił premier Mateusz Morawiecki w Tychach.

– Chcę tutaj zainicjować pewną akcję i podziękować wszystkim tym, którzy tak jak tu dla uczczenia niepodległości postawili pomnik. Znajdujemy się w szczególnym czasie różnych rocznic, poczynając od stulecia niepodległości dzięki której tu jesteśmy – stwierdził premier.

– Dzisiaj chciałbym zainicjować program "Pod biało-czerwoną" – to inspiracja dla wszystkich gmin, żeby stawiać maszty, bo biało-czerwona flaga nie jest ani lewicowa ani prawicowa. Niech te nasze barwy przypominają o bohaterach narodowych – dodał.

Aby otrzymać dofinansowanie do masztu z flagą, mieszkańcy gminy muszą uzupełnić petycję na stronie gov.pl/bialoczerwona. Morawiecki podkreślił, jak ważne jest, aby narodowe barwy łączyły a nie dzieliły Polaków. – Biało-czerwona flaga niech łączy. Nasze barwy należą do wszystkich. To przyszłość, teraźniejszość i przeszłość – powiedział.

