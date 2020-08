Ważne słowa Schetyny. "Dużą rolę może odegrać premier Morawiecki"

Z Warszawy prosto do Dublina. LOT uruchamia nowe połączenie!

Dublin to miasto pełne zabytków i zieleni! Już od sierpnia podróż do stolicy Irlandii będzie dużo szybsza i łatwiejsza. LOT uruchomił bezpośrednie połączenie z Warszawy do Dublina! Dzięki temu podróż do tego niezwykłego wiktoriańskiego...