Partia białej flagi

Właściwie można to było przewidzieć. Rewolucjoniści opanowali ten mechanizm do perfekcji. Wszędzie działają tak samo, z taką samą bezczelnością, zaciekłością i hucpą. No więc dlaczego Polska miałaby się wyłamać? Nie sądzę, by było u nas mniej tchórzy, kunktatorów i ludzi bez charakteru, a to oni zawsze pierwsi wywieszają białą flagę.