Warszawa: Znów awaria w oczyszczalni "Czajka"

"Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy – po posiedzeniu i pierwszych ustaleniach poinformujemy o skali problemu i dalszych działaniach" – napisał Trzaskowski na swoim profilu na Twitterze.

Niemal dokładnie rok temu w "Czajce" doszło do potężnej awarii, w wyniku której tysiące litrów ścieków spłynęło bezpośrednio do Wisły. Miejsce, gdzie doszło do spustu nieczystości, było poniżej ujęć wody.