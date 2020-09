Sekskomunizm czy ideologia LGBT?

Tytułem wstępu oczywiście w tym miejscu jasno komunikuję: lesbijski, homoseksualiści, biseksualiści, transseksualiści etc. są ludźmi i nikt poważny nie odbiera im człowieczeństwa. Nie można jednak abstrahować od faktów, a one wskazują wprost na to, że poza jednostkami mamy również do czynienia z formacją polityczno-ideologiczną. Zasadniczo ruch wyzwolenia homoseksualistów pojawił się w latach 60. XX w. i jest najmocniej kojarzony ze słynnymi zamieszkami w 1969 r. w gejowskim klubie Stonewall w Nowym Jorku. Miesiąc po feralnej interwencji policji powstał Gay Liberation Front, a niedługo później wyłoniło się wiele bliźniaczych organizacji walczących o prawa różnych mniejszości seksualnych. Tyle, jeżeli chodzi o podręcznikowy opis sytuacji. Teraz przejdźmy do konkretów.