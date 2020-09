"Wiadomości" w górę, "Fakty" w dół. Najnowsze dane o oglądalności serwisów informacyjnych

Główny program informacyjny Telewizji Publicznej był w sierpniu oglądany przez średnio 2,31 mln widzów. "Wiadomości" emitowane przez TVP1 oraz TVP Info dały tym dwóm stacjom 22,17 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do zeszłego roku serwis zanotował wzrost liczby widzów o 3 tys osób, czyli 0,15 proc. Średnia oglądalność „Wiadomości” w TVP1 w zeszłym miesiącu wyniosła 1,69 mln widzów, a w TVP Info – 623 tys.

Z kolei "Fakty" TVN były oglądane średnio przez 2,18 mln widzów. To spadek o 161 tys. osób (największy w zestawieniu). Udział „Faktów” w rynku spadł z 23,54 proc. do 22,89 proc. Dziennik w TVN śledziło 1,92 mln widzów, a w TVN24 BiS było to 269 tys. osób.

Na trzecim miejscu został sklasyfikowany "Teleexpress" emitowany w TVP1 oraz TVP Info. Oglądalność w sierpniu 2020 wyniosła 2,12 mln widzów, co dało wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku o 95 tys. widzów. W rozbiciu na obie stacje wynik dla "Teleexpressu" wygląda następująco – 1,52 mln w TVP1 i 600 tys. w TVP Info.

Tuż za podium znalazły się "Wydarzenia" Polsatu z wynikiem 1,60 mln widzów. Serwis emitowany na antenie Polsatu i Polsatu News w porównaniu do ubiegłego roku stracił 135 tys. widzów. Średnia liczba oglądających „Wydarzenia” na głównej antenie wyniosła 1,34 mln osób, a w Polsacie News było to 255 tys.

Ostatnia w stawce "Panorama" zanotowała wynik 1,3 mln widzów. W telewizyjnej Dwójce oglądało ją średnio 887 tys., a w TVP Info – 412 tys.

