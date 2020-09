Polacy ocenili rząd Morawieckiego. Takich notowań nie było od marca

Według tego badania do zwolenników rządu zalicza się ponad dwie piąte Polaków (42 proc.), a do grona przeciwników − więcej niż co czwarty badany (29 proc.). Obojętność w tej kwestii wyraża 24 proc. respondentów.

Działalność rządu pozytywnie ocenia 52 proc. pytanych (wzrost o 2 pkt proc.), natomiast negatywnie – 34 proc. (o 3 pkt proc. mniej niż w lipcu). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 14 proc. ankietowanych.

Oceny polityki gospodarczej rządu również są lepsze od tych z lipca. Prawie 48 proc. uważa, że polityka gabinetu Morawieckiego stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. O 4 pkt proc. ubyło natomiast osób, które są przeciwnego zdania – w sierpniu to niespełna dwie piąte Polaków (39 proc.).

Największa poprawa nastąpiła w społecznym odbiorze premiera. Zadowolenie z faktu, że to Morawiecki stoi na czele rządu wyraża 52 proc. Polaków, natomiast nieco więcej niż jedna trzecia (34 proc.) odnosi się do tego z dezaprobatą. CBOS podkreśla, że to najlepszy wynik premiera od początku pandemii w Polsce. Równie dobre notowania Morawiecki miał ostatnio w marcowym badaniu.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18–27 sierpnia 2020 roku na próbie liczącej 1149 pełnoletnich osób.

