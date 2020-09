Orban: Za 10 lat Polska będzie Niemcami Europy

Orban w rozmowie z prowadzącym na antenie Radia Kossuth stwierdził, że Unia Europejska musi podjąć konkretne działania, aby utrzymać swoją pozycję na gospodarcze mapie świata. – Zachodzi na świecie wielka zmiana, która przesądzi o tym, gdzie będzie miejsce Zachodu, ludzi Zachodu, świata Zachodu, Europy, a w niej Europy Środkowej. Jesteśmy w środku wielkiego procesu przeobrażeń – stwierdził.

Premier Węgier dobrze widzi przyszłość Polski. Jego zdaniem w ciągu dekady może ona stać się jednym z liderów na kontynencie. – Europa Środkowa jest w bardzo dobrej kondycji i patrząc na liczby oraz polskie wyniki gospodarcze, zaryzykuję strategiczne twierdzenie, że za 10 lat Polska będzie nowymi Niemcami Europy – powiedział.

Orban wskazał także, że Stary Kontynent przeżywa obecnie trudności. Jeszcze 15 lat temu 81 proc. wszystkich inwestycji na świecie pochodziło z Zachodu, a 18 proc. ze Wschodu. W tej chwili proporcje się zmieniły i 40 proc. inwestycji pochodzi z Zachodu, a 58 proc. ze Wschodu. Europa staje więc przed ogromnym wyzwaniem.

– Mamy 2020 rok i już jesteśmy na tym poziomie. Wszystkie procesy zachodzą dużo szybciej. Odwrót Europy następuje dużo szybciej niż wcześniej – powiedział.

– Europejską odpowiedź na to muszą znaleźć "grube ryby". Węgry tego nie rozwiążą, powinni to rozwiązać Niemcy, Brytyjczycy - którzy już odpowiedzieli wystąpieniem z UE, uznając nas za beznadziejny przypadek - czy Francuzi. To oni muszą udzielić odpowiedzi na te strategiczne pytania. My możemy w tym uczestniczyć, ale to nie my trzymamy kasę. Możemy zrobić jedno: odrobić pracę domową – dodał.

