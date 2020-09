Para Prezydencka zainaugurowała akcję Narodowe Czytanie 2020

W tym roku Para Prezydencka będzie czytała "Balladynę" Juliusza Słowackiego. Inauguracja akcji odbyła się dziś w południe w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Akcja ma charakter ogólnopolski. Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Narodowe Czytanie odbędzie się w największych polskich miastach oraz licznych mniejszych miejscowościach, a także za granicą. Tegorocznej odsłonie akcji towarzyszy wystawa „Balladyna w teatrze”, przygotowana z inicjatywy Instytutu Teatralnego w Kordegardzie – Galerii Narodowego Centrum Kultury.

Każdy, kto przyjdzie dziś do Ogrodu Saskiego z własnym egzemplarzem "Balladyny" otrzyma pamiątkowy stempel.

– To już 9. Narodowe Czytanie. Cieszę się bardzo, że ta tradycja jest kontynuowana. Mam nadzieję, że ta inicjatywa przyczynia się do utrzymywania czytelnictwa na stałym poziomie. Zachęcam wszystkich do czytania – powiedział Andrzej Duda.

– Juliusz Słowacki dołożył cegiełkę do zmiany oblicza ziemi, tej ziemi. Także Europy i świata. Dla nas dokonał rzeczy wielkiej - przyczynił się do tego, że Polska stała się prawdziwie suwerenna, niepodległa i wolna – dodał.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku przez Prezydenta RP. Podczas pierwszej edycji czytano "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Rok później poznawano dzieła Aleksandra Fredry. Podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza,"Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 roku czytano "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, a rok temu - "Nowele polskie", zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego.

