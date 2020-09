List szefa Forum Młodych PiS. Zapowiada ofensywę

List rozpoczyna się od podziękowań za wkład w ostatnie zwycięskie dla PiS kampanie wyborcze. Moskal podkreśla, że należy porozmawiać o wyzwaniach stojących przed FM PiS w ciągu najbliższych trzech lat – do kolejnych wyborów. Wspomina też o czerwcowej konwencji Forum Młodych w Lublinie z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

"W pierwszej kolejności, co wielu przyjęło z zaskoczeniem, skupiliśmy się na trzech aspektach: ochronie środowiska naturalnego, równouprawnieniu płciowym kobiet oraz humanitarnym traktowaniu zwierząt. Tematy te, choć do tej pory zawłaszczone przez lewicę, muszą być obecne także w prawicowej dyskusji, ponieważ są ważne dla każdego młodego człowieka, a oddanie w nich pola naszym politycznym oponentom doprowadzić może jedynie do wypaczenia przez nich prawdziwej istoty rzeczy" – czytamy w liście.

Spór ideologiczny

Dalej Moskal podkreśla potrzebę obrony silnej pozycji rodziny, która zgodnie z zapisami konstytucji znajduje się pod szczególną opieką państwa. "Nasz chrześcijański system wartości zbudowany jest na szacunku do drugiego człowieka. Wymaga on jednocześnie, by zło jasno nazwać złem. Nie może być naszej zgody na agresję skrajnie lewackich, a wręcz anarchistycznych grup w przestrzeni publicznej. Nie możemy również milczeć, gdy obrażane i profanowane są symbole religijne, a w szczególności te, które są święte dla zdecydowanej większości Polaków" – napisano.

"Nie wolno wywiesić nam białej flagi w toczonych sporach ideologicznych, ale nie powinniśmy też dać wmówić sobie syndromu oblężonej twierdzy. Nasi przeciwnicy, którzy na próbują zdefiniować otaczającą nas rzeczywistość dysponują wypracowanymi przez lata narzędziami służącymi do globalnego kształtowania sumień i umysłów. (…) Nie wystarczy, że jako prawica będziemy głośno się sprzeciwiać i nazywać rzeczy po imieniu. Musimy działać dwutorowo. Z jednej strony uczyć krytycznego myślenia, by obnażać stosowaną wobec nas socjotechnikę, ale jednocześnie musimy tworzyć własną kulturę na wysokim poziomie, która będzie zawierać nie tylko konserwatywną myśl, ale również sprawi, że stanie się ona atrakcyjna. To zadanie wykraczające poza horyzont bieżących spraw, jest szczególną misją naszego pokolenia" – uważa Moskal.

Kongres programowy

Podkreśla, że aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom potrzebna jest współpraca. Chce, by FM PiS było miejscem "konstruktywnej dyskusji, w której krystalizować będzie się myśl konserwatywna". "Staniemy się kuźnią kadr dla Polski, bo właśnie dla niej będziemy się kształcić i przygotowywać" – czytamy w liście.

Moskal zapowiada na najbliższe miesiące spotkania formacyjne w każdym z 41 okręgów wyborczych oraz – jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli – zorganizowanie kongresu programowego Forum Młodych PiS.

"Przed nami czas ogromnych zmian organizacyjnych, które głęboko wierzę, że wspólnie będziemy przeprowadzać" – kończy swój list Moskal.

Czytaj także:

Były poseł PiS rozzłościł Kaczyńskiego. "Prezes się wściekł"