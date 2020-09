Kaczyński prezentuje projekt ustawy. "To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie"

Na początku konferencji prasowej, zanim przedstawiono projekt ustawy dot. ochrony zwierząt, prezes PiS poruszył temat rekonstrukcji rządu, który od wielu tygodni nie schodzi z pierwszych stron gazet.

– Na początek, jeśli chodzi o rząd, o jego organizacje. Mogę tylko powiedzieć, że rozmowy trwają – stwierdził prezes PiS.

– To są rozmowy skomplikowane, ale jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty i te zmiany, które planujemy zostaną przeprowadzone – mówił Kaczyński na konferencji prasowej.

"Trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt"

Następnie Kaczyński PiS przeszedł do głównego tematu zwołanej dzisiaj konferencji, czyli projektu ustawy dotyczącego ochrony zwierząt, stworzonego przez PiS.

– Nasz formacja i ja osobiście, uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – mówił Kaczyński. – Względy, które za tym przemawiają mają charakter humanitarny – dodał polityk.

Jak podkreślił dalej prezes PiS, chociaż nie we wszystkim warto wzorować się na państwach zachodnich, to w tym zakresie Polska powinna to zrobić. – To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie – stwierdził Kaczyński.

#PiątkaDlaZwierząt

Szczegóły projektu przedstawił szef Forum Młodych PiS Michał Moskal. – Jako Forum Młodych przygotowaliśmy projekt ustawy, który kompleksowo będzie zajmował się tematem ochrony zwierząt – tłumaczył działacz, prezentując #PiątkęDlaZwierząt.

W projekcie znalazły się następujące punkty:

1) Humanitarne traktowanie;

2) Kontrola społeczna ochrony zwierząt;

3) Precyzyjne prawo, większa ochrona;

4) Bezpieczne schroniska;

5) Koniec z łańcuchami.

– Chcemy pokazać, że miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy zwierzęta – tłumaczył Moskal.

"To jest kwestia serca"

Prezes PiS od lat wypowiada się przeciwko hodowli zwierząt futerkowych.

– Jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, to jest to przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt, kwestia – można powiedzieć – serca dla zwierząt, litości dla zwierząt. Każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć – mówił trzy lata temu w spocie opublikowanym przez fundację Viva, prezes PiS.

Kaczyński opowiadał na nagraniu o swoim stosunku do zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Jak podkreśla, jest to kwestia przede wszystkim serca do zwierząt, które każdy porządny człowiek powinien mieć. Jarosław Kaczyński tłumaczy, że należy mieć także na uwadze ludzi mieszkających w okolicach ferm, którzy cierpią z powodu odoru.