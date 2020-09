"Jest wystarczająco dużo czasu". Schetyna ma jeszcze nadzieję na uratowanie sytuacji w PO

"Jest wystarczająco dużo czasu, aby ułożyć relacje w @Platforma_org, jako największej partii opozycyjnej. Ale już dzisiaj musimy rozmawiać z naszymi partnerami z innych partii i ruchów społecznych o tym, jaka ma być Polska po PiS – wybory za trzy lata" – napisał Grzegorz Schetyna na Twitterze.

Do tej wypowiedzi załączył nagranie swojego dzisiejszego wywiadu dla Onet Radio. – Trzeba być czujnym. Nie ma kolegów po stronie rządzących. Jeżeli jest jakaś oferta ze strony PiS-u, to warto ją sprawdzać kilkanaście razy. Nie można mieć zaufania do partnerów z PiS, bo parlament wygląda inaczej niż kiedyś. Tu nie ma rzeczy wspólnych, pozapartyjnych. Tu wszystko jest politycznym starciem – mówił tam Schetyna.

W wywiadzie zaznaczył również, że "politycy partii opozycyjnych powinni wspólnie funkcjonować i szukać tego, co może ich połączyć, a nie atakować siebie nawzajem, czy wykorzystywać swoje słabości".

– To jest egzamin dojrzałości dla całej klasy politycznej opozycji. Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska, jako największe ugrupowanie opozycyjne, musi w pierwszej kolejności zdać ten egzamin, musi pokazać dojrzałość. I to jest moment, w którym te relacje, ten pomysł, plan polityczny, musi być autorstwa Platformy Obywatelskiej, musi być wymyślony i wprowadzany przez największą partię opozycyjną, przekonując partnerów – oceniał Schetyna w rozmowie z Onetem.

