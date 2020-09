Daniel Obajtek "Człowiekiem Roku" Forum Ekonomicznego

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został wybrany "Człowiekiem Roku" Forum Ekonomicznego. Wydarzenie w tym roku odbywa się w Karpaczu. "To, co robi Daniel Obajtek jako prezes Orlenu to misja służąca rozwojowi Rzeczpospolitej" - napisał w liście prezes PiS Jarosław Kaczyński. Obajtek jest szefem płockiego koncernu od lutego 2018 roku.

Co ciekawe, wybór Obajtka to pierwszy raz od blisko 20 lat, gdy tytułu nie przyznano politykowi. Ostatni raz miało to miejsce w 2001 roku, kiedy wyróżniono papieża Jana Pawła II. – Podejmowanie decyzji jest kluczowym elementem biznesu, rozwoju. Głównym celem biznesu jest oczywiście zarabianie, ale ma też nas wzmacniać, budować gospodarkę, siłę państwa – mówił Obajtek. Funkcję szefa polskiego koncernu paliwowego Obajtek pełni od lutego 2018 roku. W trakcie swojego urzędowania przyczynił się m.in. do zainicjowania przejęcia przez Orlen spółki Lotos. W kwietniu bieżącego roku doszło również do przejęcia przez koncern grupy Energa. Rok wcześniej złożył ofertę finansowania spółki Ruch z zamiarem przejęcia 100 proc. jej akcji. Zgodnie z informacjami spółki, ta druga transakcja ma być wkrótce sfinalizowana. Przed objęciem prezesury Orlenu, od 2017 roku Daniel Obajtek był prezesem Grupy Energa. Wcześniej, w latach 2016-2017 był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.