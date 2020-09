WP: Będzie kolejna dymisja. Minister rolnictwa spiera się z Kaczyńskim

Jak ustaliło WP, Ardanowski z Radą Ministrów ma pożegnać się za kilka tygodni, przy okazji planowanej rekonstrukcji.

Minister rolnictwa nie jest jedyna osobą w obozie władzy, która nie popiera w pełni projektu dotyczącego ochrony zwierząt. Wobec likwidacji przemysłu futrzarskiego sceptyczni są koalicjanci PiS: Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.

Ochrona zwierząt

– Nasz formacja i ja osobiście, uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – mówił Kaczyński we wtorek na specjalnej konferencji prasowej.

– Względy, które za tym przemawiają mają charakter humanitarny – dodał polityk. Jak podkreślił dalej prezes PiS, chociaż nie we wszystkim warto wzorować się na państwach zachodnich, to w tym zakresie Polska powinna to zrobić. – To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie – stwierdził Kaczyński.

Wśród propozycji jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.