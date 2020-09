Zakaz hodowli norek ma uderzyć w Konfederację? Bosak apeluje do "elit PiS"

"Podczas kuluarowych rozmów na #ForumEkonomiczne jeden z ludzi z obozu władzy wyrażał pogląd, że likwidując branżę futerkową PiS zlikwiduje zaplecze finansowe Konfederacji. Apel do elit PiS: pogadajcie z Kamińskim, który ma wygląd w konta bankowe i niech Was wyprowadzi z błędu" – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

Były kandydat na prezydenta dodał: "Z pewnością natomiast jeśli PIS zniszczy jedną branżę to znaczna część reszty polskiego biznesu wyciągnie wnioski i zechce być naszym zapleczem finansowym".

– W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie – ogłosił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród propozycji zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.

Ochrona zwierząt

– Nasz formacja i ja osobiście, uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – mówił Kaczyński we wtorek na specjalnej konferencji prasowej.

– Względy, które za tym przemawiają mają charakter humanitarny – dodał polityk. Jak podkreślił dalej prezes PiS, chociaż nie we wszystkim warto wzorować się na państwach zachodnich, to w tym zakresie Polska powinna to zrobić. – To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie – stwierdził Kaczyński.

Wśród propozycji jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.

