Kamiński: Do koalicji z PiS powinien przystąpić Duch Święty

– Odwołuję się do polityki moich politycznych oponentów. Oni potrzebują cnót Ducha Świętego, roztropności, itd., umiarkowania. Prawo i Sprawiedliwość musi przede wszystkim zmienić siebie. Jeżeli chce być lepsze dla Polski i chce, żeby po tych rządach zostały trwałe i konsekwentne zmiany, to PiS musi przestać traktować swoich przeciwników, jak traktuje ich jak Jarosław Kaczyński, czyli jak drugi sort – stwierdził wicemarszałek Senatu

Sojusz z PSL?

Kamiński zaprzecza jakoby miało dojść do koalicji PiS z ludowcami. Polityk podkreślił, że odbył rozmowę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na ten temat i nie dostrzegł "cienia możliwości" na współpracę z PiS. Dodaje, że gdyby do takiej koalicji doszło, to on sam musiałby zakończyć współpracę z PSL-em.

– Te gry z PSL czy z Kukizem, czy z kimkolwiek innym potrzebne są dlatego, bo zgodnie z naukami Józefa Wissarionowicza Stalina, wraz z sukcesami w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości, zaostrza się walka klasowa, w tym przypadku zaostrza się walka wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ dzisiaj po cyklu wyborczym oni się czują, że już nie mają opozycji, już nie muszą wygrywać na tym etapie z opozycją. Dzisiaj cała dynamika i to na czym płoną im oczy i trzęsą się ręce, to kasa, która jest w naszej Rzeczpospolitej jeszcze do wzięcia. I władza, która jeszcze do wzięcia jest – stwierdził Kamiński na antenie TVN24.

Czytaj także:

Złe wieści dla KO, świetny wynik Hołowni

Czytaj także:

Kaczyński: Ci, którzy nie walczyli, przegrali. Ja do tego ręki nie przyłożę