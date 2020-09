GIS ostrzega: Uwaga na ryzyko zakażenia jaj salmonellą

Szczegóły dotyczące produktów: Produkt – Jaja; Oznaczenie na skorupce – 3PL 26111313; Numery partii/ data przydatności do spożycia: nr partii / data przydatności do spożycia: 30.09.2020, nr partii / data przydatności do spożycia: 01.10.2020, nr partii / data przydatności do spożycia: 02.10.2020, nr partii / data przydatności do spożycia: 03.10.2020, nr partii / data przydatności do spożycia: 04.10.2020, nr partii / data przydatności do spożycia: 05.10.2020, nr partii / data przydatności do spożycia: 06.10.2020.

Producent – Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Tomasz Niewczas Tychów Nowy 60, 27 – 220 Mirzec, WNI 26111313; Dystrybutor: Zakład pakowania jaj – Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas Tychów Nowy 60, 27 – 220 Mirzec, WNI 26115902.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach wydał w dniu 10.09.2020r. decyzję administracyjną nakazującą wycofanie z rynku jaj wyprodukowanych na fermie od dnia pobrania próbek urzędowych kału (02.09.2020r.). Zakazał również wprowadzania do obrotu jaj pochodzących z fermy, w której stwierdzono Salmonella Enteritidis. Poinformował także właściwe terytorialnie Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i przekazał listę odbiorców.

Stado (WNI 26111313), u którego w badaniach kału wykryto Salmonella Entritidis w dniu 14.09.2020r. dostarczono do ubojni drobiu, z której mięso zostanie przekazane do zakładu przetwórstwa i poddane obróbce termicznej gwarantującej wyeliminowanie wszystkich serotypów Salmonella.

Zakład Pakowania Jaj wprowadzający jaja do obrotu w dniu 15.09.2020 r. zamieści na stronie internetowej firmy informacje dla klientów dotyczącą partii wycofywanych jaj. Zakład dotarł do odbiorców, do których dostarczono jaja pochodzące od kur z fermy, w której stwierdzono Salmonella Enteritidis. Jaja wycofane z obrotu zostaną odebrane od kontrahentów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowych jaj.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/jaja-co-powinienes-wiedziec-2.





