"Jesteście mężami, ojcami, synami, do cholery". Gozdyra apeluje do Konfederacji

Kilka tygodni temu wrocławski Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie 26-letniego mężczyzny, który uprawiał seks z 14-latką. Sąd uznał, że gwałtu nie było, bo dziewczyna nie krzyczała. Mężczyzna, który jest dalekim krewnym nastolatki, został skazany na karę roku więzienia w zawieszeniu.

Sprawę na Twitterze skomentował dziennikarz Onetu Andrzej Gajcy. "Sędzia, który uznał za argument, że gwałcona dziewczyna nie krzyczała, jako powód do obniżenia kary natychmiast powinien mieć wszczęte postępowanie dyscyplinarne i stracić możliwość orzekania" – napisał.

Ten post skomentował Janusz Korwin-Mikke, którego zdaniem dziennikarz "zwariował". Polityk stwierdził, że skoro dziewczyna nie krzyczy "to widać tego chce". "To kryterium działa od 6000 lat!! Jeśli nie krzyczy, to widać tego chce. Jak bez tego odróżnić ofiarę - od dziewczyny, która owszem, chętnie.... ale potem oskarża o gwałt, bo boi się taty? To jakiś ruch WPM - White Pussy Matters; możliwość dowolnych oskarżeń" – stwierdził poseł Konfederacji.

Do tego wpisu odniosła się Agnieszka Gozdyra.

"Znam Was, wiele razy rozmawialiśmy. Wiem, że jesteście dobrze wychowani i (wg mojej wiedzy) nie akceptujecie takich poglądów. Czas przestać udawać, że JKM jest oryginalnym starszym panem, który czasem zszokuje opinie publiczną i nic się nie stanie" – zwróciła się do posłów Konfederacji.

"To, co napisał, jest wyjątkowo szkodliwe. Usprawiedliwia wszystkie gwałty, popełnione np. przy pomocy pigułki z gwałtu, po alkoholu (dorosła kobieta ma prawo być pijana, ale to nie znaczy, że można ją zgwałcić), wszystkie gwałty, gdy kobieta nie krzyczy, bo jest sparaliżowana strachem i wiele innych przypadków. To buszmeństwo w czystej postaci, nie obrażając buszmenów" – zaznaczyła.

"Chcę Wam, Panowie, powiedzieć jedno. Rośnie nowe pokolenie konserwatystów i konfederatów, które nie akceptuje takich poglądów. Które uważa, że to wstyd dla nowoczesnej partii, a taką (chyba) chcecie być. Jesteście mężami, ojcami, synami, do cholery. Są wśród was kobiety. W mniejszości, ale są. Uważam, że powinniście się pozbyć JKM z sejmowego koła poselskiego i jasno powiedzieć, co sądzicie o tym, co napisał. Jeśli tego nie zrobicie, to będzie oznaczać, że akceptujecie w swoim gronie (w większości męskim) takie zachowania, zdania i poglądy. Po prostu tak będzie" – oceniła.

