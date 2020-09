KE promuje LGBT. "To niebywałe i musimy bić na alarm"

Ursula von der Leyen wygłosiła wczoraj specjalne orędzie o stanie Unii Europejskiej. Polityk mówiła m.in. o stratach spowodowanych przez COVID-19 czy też o ochronie klimatu. Szefowa Komisji Europejskiej szczególnie wiele uwagi poświęciła kwestii LGBT. Ursula von der Leyen zapewniła, że Komisja Europejska już niedługo zaprezentuje strategię "na rzecz wzmocnienia praw osób LGBT". Szefowa KE stwierdziła, że nowe rozwiązania mają doprowadzić do tego, że dzieci par jednopłciowych będą uznawane na terenie całej Unii.

W rozmowie z portalem tvp.info Witold Waszczykowski ocenił, że szefowa KE bawi się w inżynierię społeczną.

– To dalekie odejście od podstaw Unii Europejskiej, która miała doprowadzić do współpracy polityczno-gospodarczej państw. Celem tego sojuszu było zniesienie podstaw rywalizacji zmierzającej do wybuchu kolejnej wojny światowej. A tu się okazuje, że ktoś chce wychowywać zupełnie nowego obywatela i nowe społeczeństwo – mówi.

Europoseł PIS wskazał, że przemówienie von der Leyen było w znacznym stopniu poświęcone kwestiom światopoglądowym, chociaż Komisja Europejska nie ma żadnych kompetencji w tym temacie. – Nie po to tworzono UE, żeby narzucać narodom światopogląd. To niebywałe i musimy bić na alarm – stwierdził.

– Kwestie światopoglądowe i łóżkowe będą chronione przez samą Komisję Europejską? To absurd. Rozumiemy odniesienia do praw człowieka, bo wszyscy muszą być równi. Ale wiadomo, że koncepcja LGBT to ideologia, która domaga się przywilejów. Przywilejów, które tej grupie się nie należą, bo nie tworzą oni rodzin – mówił Waszczykowski.

