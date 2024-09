Budowa CPK. Obywatelski projekt ustawy złożony w Sejmie

Jak przekazało w środę stowarzyszenie TakDlaCPK pod projektem zebrano ok. 193 tys. podpisów. Projekt zakłada zbudowanie lotniska do 2030 roku.

Prezes stowarzyszenia TakDlaCPK Maciej Wilk podkreślił, że stowarzyszenie jest apolityczne, niepartyjne i zrzesza ludzi "o całym spektrum poglądów skupionych wokół tego jednego kluczowego tematu, jakim jest popchnięcie Polski do przodu".

– Chcemy, żeby projekt został dowieziony, chcemy zobowiązać rządzących do tego, żeby realizowali ten projekt nie na podstawie zapowiedzi, ale żeby zmienione zostały odpowiednie dokumenty, żeby program wieloletni został zaktualizowany, żebyśmy wiedzieli w jakich terminach program CPK będzie dokładnie realizowany i żeby były to wiążące dla rządzących terminy i harmonogramy – powiedział wiceprezes stowarzyszenia Michał Czarnik, który zwracał kilka dni temu uwagę, że Niemcy właśnie pracują nad rozbudową portu we Frankfurcie, wobec czego Polska powinna przyśpieszyć z budową CPK.

Centralny Port Komunikacyjny

Polski Centralny Port Komunikacyjny to projekt sięgający jeszcze lat 70. XX wieku, ale za przedsięwzięcie wzięto się na poważnie w czasie rządów PiS. Po powrocie do władzy Platformy Obywatelskiej z koalicjantami rozpoczęły się audyty i kontrole, których wyniki na razie nie są znane. Projekt miał też zostać okrojony z części połączeń kolejowych.

W zamyśle Centralny Port Komunikacyjny miał być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Węzeł miał być zlokalizowany pomiędzy Warszawą a Łodzią i stanowić punkt przesiadkowy oraz hub cargo.

Założenia projektu ustawy "Tak dla CPK"

Jedno z założeń projektu ustawy o CPK zakłada nałożenie obowiązku na szefa rządu, Pełnomocnika Rządu ds. CPK, innych organów administracji rządowej oraz spółki CPK do realizacji programu CPK. Projekt przewiduje również zakaz zmian w programie CPK, które zmieniają cele lub zakres programu tj.; przesuwają zakończenie prac budowlanych i uzyskanie certyfikacji lotniska CPK dalej niż do końca 2030 roku; przesuwają zakończenie prac budowlanych dla linii kolejowych – Tunel w Łodzi – Węzeł CPK – Warszawa-Łódź dalej niż do końca 2030 roku oraz zmian, które ograniczają finansowanie programu CPK ze środków publicznych.

Według projektu przeniesienie całego ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK miałoby nastąpić do 30 czerwca 2031 roku.

Czytaj też:

Bartoszewicz: Musimy zrobić CPK. Inaczej będziemy mogli jedynie reagować na zmiany z zewnątrz