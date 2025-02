PiS chce rozmów z Brzoską. Sasin: Dajemy gwarancję

Szef rządu wystąpił w poniedziałek na konferencji "Polska. Rok przełomu". Mówił o zagadnieniach gospodarczych.

– Rok przełomu to prosta strategia. Właściwie najprostsza z możliwych. To są inwestycje, inwestycje, inwestycje. Te inwestycje są już faktem – starał się przekonywać premier.

– W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych – oznajmił. – Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek. Dzisiaj mógłbym powiedzieć, że bliżej 700 mld zł i to kwota rekordowa, takiej kwoty nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki – kontynuował.

Były szef MAP: Projekt CPK został "wykastrowany"

Do słów szefa rządu odniósł się były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Donald Tusk wszystkich nas przyzwyczaił, że wiele mówi, wiele obiecuje, snuje wielkie, wspaniałe projekty, z których potem niewiele wynika. Ten projekt, tak jak wszystkie inne, skończy się niczym, nie mam co do tego wątpliwości – powiedział poseł PiS.

Odnosząc się do postulowanych 650 mld zł na inwestycje, Sasin stwierdził: „Eksperci zwrócili uwagę, że jeżeli odniesiemy to do PKB, to to jest suma niższa niż została wydatkowana realnie w 2023 roku, więc Donald Tusk robi fajerwerk z tego, że mniej wydamy na inwestycje niż rok wcześniej”. – To pokazuje, ile jest to warte – dodał polityk.

Sasin stwierdził, że np. projekt CPK został "wykastrowany", ponieważ ograniczono go jedynie do lotniska.

Jak zaznaczył były szef MAP, propozycje Tuska to „koło ratunkowe dla Rafała Trzaskowskiego na te kilka miesięcy pozorowanych ruchów, nic więcej”.

Sasin do Brzoski: Jesteśmy gotowi do realnej rozmowy

Donald Tusk zaproponował obecnemu na wydarzeniu w siedzibie GPW prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce przygotowanie rekomendacji w tej sprawie. Brzoska przyjął propozycję szefa rządu.

Jacek Sasin podkreślił, że środowisko PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy deregulacyjnej, która może "nie spełnia wszystkich postulatów przedsiębiorców", ale jest "dobrym krokiem naprzód".

– Wiem, że przedsiębiorcy mają przygotowane projekty deregulacyjne i my jesteśmy gotowi, chcę to wyraźnie powiedzieć środowisku przedsiębiorców, panu prezesowi Brzosce – jesteśmy gotowi do realnej, rzetelnej rozmowy na ten temat – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Dajemy gwarancję, że w momencie, gdy wrócimy do władzy, rzeczywiście te procesy realnie przeprowadzimy. Rozmawiajmy o tym, bo szkoda czasu na rozmowy z Donaldem Tuskiem – dodał.

