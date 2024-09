Wicepremierowi grozi więzienie, bo nie wpuścił nielegalnych imigrantów

Matteo Salvini może trafić do więzienia za to, że uniemożliwił nielegalnym imigrantom przedostanie się do Włoch.

Nowe informacje w sprawie toczącego się od października 2021 r. procesu Matteo Salviniego w Palermo. Prokurator tamtejszego sądu w Geri Ferrara wystąpiła w sobotę o skazanie włoskiego wicepremiera na sześć lat więzienia w związku z jego decyzją z 2019 r. o uniemożliwieniu wyjścia na ląd ponad stu imigrantom, którzy nielegalnie przybyli do Włoch drogą morską. Zarzuty postawione liderowi partii Liga są pokłosiem jego decyzji jako ministra spraw wewnętrznych w gabinecie Giuseppe Contego, w którym był także wicepremierem. Otóż w sierpniu 2019 r. odmówił on hiszpańskiej organizacji pozarządowej Open Arms pozwolenia na zejście na ląd 147 migrantów w porcie Lampedusa, przez co statek utknął na morzu na 19 dni. Salviniemu grozi więzienie Ostateczna decyzja należy do sędziego wyższej instancji po zakończeniu trzyetapowego procesu sądowego. Prokuratura, która przedstawiła zarzuty pod nieobecność byłego wiceszefa koalicyjnego rządu z udziałem Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi, powołała się na międzynarodowe konwencje i twierdziła, że ochrona granic, którą argumentował swoją decyzje Salvini, nie może lekceważyć praw człowieka. Zdaniem prokuratury nielegalni imigranci na pokładzie nie stanowili niebezpieczeństwa. Następna rozprawa Salviniego zaplanowana jest na 18 października. Prawomocny wyrok skazujący może mu uniemożliwić pełnienie funkcji rządowych. Obecnie Salvini jest wicepremierem oraz ministrem infrastruktury i transportu w rządzie Giorgii Meloni. "Szaleństwo. Nigdy się nie poddam" "Sześć lat więzienia za powstrzymanie zejścia na ląd i obronę Włoch dla Włochów? To jakieś szaleństwo. Obrona Włoch nie jest przestępstwem i ja nigdy się nie poddam" – przekazał Salvini w sobotnim poście na X. Salvini dodał, że zrobiłby to jeszcze raz, Zaznaczył, że jest wręcz "niewiarygodne, że ministrowi Republiki grozi sześć lat więzienia za wykonywanie swojej pracy w obronie granic narodu, zgodnie z mandatem otrzymanym od współobywateli". Ogromny problem Włoch przez wpuszczanie nielegalnych imigrantów Włochy od lat zmagają się z naporem nielegalnych imigrantów z Afryki, co drastycznie obniżyło poziom bezpieczeństwa obywateli. Mimo to kolejne rządy nie są w stanie zdecydowanymi i skutecznymi metodami zatrzymać procederu. W sierpniu 2023 roku przedstawiciel ds. imigracji we włoskiej grupie samorządowców ANCI alarmował, że placówki przyjmujące afrykańskich migrantów w miastach i miasteczkach kraju są "na skraju załamania", a sytuacja kryzysowa jest poważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Czytaj też:

