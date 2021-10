Były włoski minister stanął przed sądem. Grozi mu 15 lat więzienia

Były wicepremier Włoch jest oskarżany o blokowanie łodzi z imigrantami w sierpniu 2019 roku. Sprawą zajmuje się sąd w Palermo.

Zamknięte porty

Matteo Salvini zamknął porty dla statków ratujących rozbitków, zmuszając imigrantów uratowanych z Morza Śródziemnego do koczowania przez trzy tygodnie na pokładzie hiszpańskiego statku ratunkowego "Open Arms", który należy do organizacji pozarządowej, zajmującej się ratownictwem i poszukiwaniami zaginionych na morzu. Jego decyzja, jako ministra spraw wewnętrznych, nie tylko wywołała ogromne społeczne wzburzenie, ale również przełożyła się na kryzys we włoskim rządzie w 2019 roku. Ostatecznie koalicja uległa rozpadowi, Salvini przeszedł do opozycji, a w 2020 roku stracił immunitet poselski, aby można było postawić mu zarzuty.

Sąd odroczył rozprawę po kilku godzinach. Kolejna została wyznaczona na 17 grudnia tego roku. Sprawa dotyczy 147 cudzoziemców. W razie skazania Salviniemu grozi nawet 15 lat więzienia.

Zeznania świadków

Świadkami w sprawie są m.in. hollywoodzki aktor Richard Gere, a także były premier Włoch Giuseppe Conte i członkowie jego rządu.

Salvini szczególne oburzenie wyraził na widok Gere'a, który był na pokładzie statku ratunkowego z Hiszpanii i przekazywał imigrantom pomoc humanitarną. – Zastanawiam się, czy to poważne, że Richard Gere z Hollywood będzie zeznawał na temat mojego zachowania – skomentował we włoskich mediach Salvini. – Mam nadzieję, że proces potrwa możliwie jak najkrócej, bo są ważniejsze sprawy, którymi trzeba się zająć – powiedział prezes partii Liga.

