Meloni: Europa ma wiele problemów

Premier Giorgia Meloni ogłosiła w niedzielę w Rzymie, że zrezygnuje z przywództwa w partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jednocześnie zapowiedziała, że udzieli poparcia byłemu polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Meloni o problemach UE

Szefowa włoskiego rządu udzieliła wywiadu Telewizji Republika, w którym podkreślała, że Europa musi powrócić do swoich korzeni, a Włochy muszą odgrywać wiodącą rolę na kontynencie.

– Europa ma wiele problemów dotyczących konkurencyjności naszej roli w świecie i myślę, że potrzebujemy teraz odważnych ludzi, którzy pomogą Europie stawić czoła problemom, które przed nią stoją. Mamy wiele strategii, ale nie stosujemy do nich odpowiednich narzędzi i nadmiernie je regulujemy. A nie sądzę, by było to rozwiązanie, którego teraz potrzebujemy – powiedziała.

Polityk podkreślała, że rozwiązania pilnie potrzebują kwestie związane z nielegalną migracją oraz spadkiem konkurencyjności unijnej gospodarki. Wskazała również, że realizacja postulatów dotyczących ekologii nie może odbywać się "w kontrze do ludzi".

– A to właśnie próbowało zrobić i próbuje ideologiczne podejście do Zielonego Ładu w ostatnich latach. Problem w tym, że ostatecznie strategia polegała na przechodzeniu od jednej zależności do drugiej. To nie jest właściwa droga, to co musimy teraz zrobić, to pracować nad naszymi przedsiębiorstwami, nad neutralnością technologiczną, aby pomóc narodom, suwerennym państwom prowadzić badania, inwestować w to co mogą zrobić, a nie narzucać im, która technologia ma działać, a która nie – wskazała.

Szefowa włoskiego rządu powiedziała, że konieczne jest wzmocnienie suwerenności państw tworzących Unię Europejską. Taki postulat głoszą konserwatyści.

– Potrzebna jest Unia Europejska, która jest w stanie połączyć tematy w których państwa członkowskie nie mogą być same konkurencyjne, np. obrona lub to co jest bliższe obywatelom – wyjaśniła.

